Sanremo 2020, Al Bano e Romina tornano con un brano di Malgioglio (Di sabato 25 gennaio 2020) tornano da diversi tour in giro per il mondo: Al Bano e Romina sono più uniti che mai. In occasione della settantesima edizione del Festival, il cantante di Cellino San Marco salirà nuovamente sul palco dell'Ariston. Con lui l'ex moglie Romina Power. Per Sanremo 2020 tornano con un brano scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Sanremo 2020, il ritorno di Al Bano e Romina Durante la conferenza stampa di presentazione, Amadeus, al di là delle polemiche che lo hanno visto protagonista, non ha tenuto nascosto il desiderio di avere al suo fianco Al Bano e Romina. Più di una volta il cantante pugliese si era sbilanciato, manifestando il suo amore per Sanremo. La Power, invece, non si era mai espressa in merito a un loro possibile ritorno tra i big in gara. Dopo alcuni giorni di trattative è arrivata la conferma: i due cantanti saranno ospiti della prima serata di Sanremo 2020.

