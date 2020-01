Sabrina Ghio contro Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi (Di sabato 25 gennaio 2020) Sabrina Ghio è stata ospite del programma di Lorella Boccia a “Rivelo”, e parlando di social e di coppie che lo usano per aumentare la loro popolarità ha fatto riferimento a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi scatenando la loro ira su “Instagram”. La domanda sul duo da poco tornato insieme è partita dalla conduttrice dopo che Sabrina parlava appunto di chi ci “marcia sopra”: “Non li citiamo per niente – ha sottolineato – perché sono veramente due morti di fama. Di quelli che hanno un pelo sullo stomaco così!”. Lorella Boccia ha poi chiesto se li stesse accusando: “Sì, ma non li sto accusando pubblicamente. Sto solo parlando ad alta voce e mi stupisco del fatto che non mi metterei mai a piangere. Ma come caz…arola si fa a piangere con un filtro? Quello è essere mercenari!”. La risposta social di Francesco non si è fatto attendere e nelle stories, dopo essersi chiesto chi ... people24.myblog

