Raiola: “Pogba alla Juventus? I tifosi possono sognare, ma non è il momento giusto” (Di sabato 25 gennaio 2020) Paul Pogba può essere il prossimo super colpo di mercato della Juventus? A rispondere a questa suggestiva domanda che alimenta un vero e proprio tormentone, ci ha pensato Mino Raiola, agente del centrocampista francese. Il procuratore non ha spento i sogni dei tifosi bianconeri ("devono sognare perché se non sogni vuol dire che sei morto"), rimandando però il discorso alla prossima estate, quando Pogba quasi certamente lascerà il Manchester United. fanpage

