Quello che Meghan e Harry dovrebbero imparare dall’ultimo che ha lasciato la royal family (Di domenica 26 gennaio 2020) Wallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonRiassunto delle puntate precedenti: il principe Harry, dopo aver trattato con la nonna-regina le condizioni della «fuoriuscita» dalla famiglia reale, ha preso un volo per Vancouver e ha raggiunto Meghan e Archie in Canada. È li che i tre vivranno, a meno di altri eclatanti colpi di scena, dopo aver rinunciato a essere membri senior dei Windsor. Il secondogenito di Carlo e Diana così ha dovuto dire addio al titolo di «Sua Altezza Reale», ricevuto per nascita: non potrà più usarlo. E a tutti i titoli militari, e alla sua posizione di working royal. La decisione di Harry (e di sua moglie Meghan) di non lavorare più come membro della famiglia reale britannica ricorda più di ogni altra cosa ... vanityfair

Pontifex_it : L’invidia e la gelosia sono semi che generano guerra. Chiediamo al Signore la grazia di avere un cuore trasparente… - matteosalvinimi : #Salvini: Rifarei tutto quello che ho fatto in campagna elettorale. La lotta alla droga, in particolare, dovrebbe u… - NetflixIT : Dimenticate tutto quello che credete di sapere su Taylor Swift. #MissAmericana dal 31 gennaio, solo su Netflix. -