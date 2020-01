PlayStation 5, Xbox Series X o Switch? Gli sviluppatori sono più interessati alla next-gen di Sony (Di sabato 25 gennaio 2020) Il prossimo 16 marzo 2020, avrà luogo a San Francisco l'annuale GDC, ovvero la Game Developers Conference, dove gli sviluppatori di tutto il mondo potranno discutere del futuro dell'industria videoludica e dei propri progetti personali.Come di consueto, gli organizzatori hanno condotto un sondaggio speciale fra tutti gli sviluppatori che parteciperanno. I dati, ricavati analizzando le risposte di ben 4.000 sviluppatori, ci lasciano intuire i loro piani futuri, dettaglio da non sottovalutare in questi giorni dove tira aria di next-gen.Proprio la next-gen è la protagonista di alcuni di questi sondaggi: fra gli sviluppatori, infatti, pare che ci sia una netta preferenza d'interesse verso PlayStation 5, invece che su Xbox Series X. Per la precisione, il 38% degli intervistati sostiene di essere interessato principalmente a PS5, mentre il 25% alla futura console Microsoft. I sostenitori ... eurogamer

