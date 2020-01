Pensioni ultime notizie: confronto governo-sindacati lunedì. I punti (Di sabato 25 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: confronto governo-sindacati lunedì. I punti Pensioni ultime notizie: governo e sindacati preparano il tavolo del confronto per la riforma del sistema previdenziale con in cima alla lista due punti. Innanzitutto, l’esecutivo e le associazioni che rappresentano i lavoratori dovranno affrontare l’annosa questione relativa al superamento della Legge Fornero, in secondo luogo, bisogna evitare lo “scalone” che potrebbe crearsi nel 2022, dopo la scadenza di Quota 100. Auto Ibride e metano Europa 2019: classifica vendite per Paesi Pensioni ultime notizie: le priorità Già lunedì 27 gennaio si riaccenderanno le trattative sulla riforma del sistema previdenziale che, d’altra parte, non dovrebbe comunque vedere la luce prima del 2022. In tale data, infatti, si svolgerà un lungo incontro tra il ministro del Lavoro Nunzio Catalfo e i sindacati: alle 11 sarà il ... termometropolitico

zazoomnews : Pensioni: lunedì 27 confronto Governo – sindacati col ministro Catalfo - #Pensioni: #lunedì #confronto #Governo - MarioGuerrisi : Pensioni, ultime novità: spunta l’ipotesi di Quota 99. Guendalina Grossi – PENSIONI - infoitestero : Riforma pensioni, ultime: quota 41, donne, uscita dai 62 anni + 20 di contributi -