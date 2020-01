Pattinaggio di figura, Europei 2020: Guignard-Fabbri non reggono l’urto di Stepanova-Bukin. Ma va bene così (Di sabato 25 gennaio 2020) Si è concluso al quarto posto il Campionato Europeo dei danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri, stelle della Nazionale italiana di Pattinaggio di figura. Sul ghiaccio di Graz (Austria) gli azzurri, malgrado una performance positiva, non hanno retto l’urto dei russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, i quali hanno recuperato una posizione dopo la quarta piazza del segmento breve conquistando la medaglia di bronzo, condividendo il podio con i connazionali Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, vincitori con grande sorpresa, e con i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Gli atleti di Barbara Fusar Poli in questa stagione si sono resi protagonisti di una scelta coraggiosa: la decisione di cambiare in corsa la rhythm dance, passando dalle atmosfere sofisticate del musical “Paramour” alle più classiche ed immediate di “Grease“, si è rivelata alla fine di ... oasport

