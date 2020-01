Migranti, 59 persone salvate dalla Ocean Viking (Di sabato 25 gennaio 2020) 59 Migranti salvati dalla Ocean Viking in acque libiche. La ONG ha a bordo 151 persone ed è in attesa di un porto sicuro per farli sbarcare. ROMA – 59 Migranti salvati dalla Ocean Viking in acque libiche. Le operazioni, iniziate nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2020, si sono conclusi nelle prime ore di sabato. La notizia è stata confermata da Alarm Phone in un tweet: “Durante la notte abbiamo ricevuto una chiamata di 59 persone in difficoltà su una barca di legno, in fuga dall’inferno della Libia. Abbiamo informato le autorità. L’equipaggio di Ocean Viking ha salvato i Migranti stamani all’alba“. Migranti, Ocean Viking in attesa di un porto sicuro Dopo il salvataggio la Ocean Viking ha ripreso le sue attività di monitoraggio. Fino a questo momento sono stati portati a bordo della Ong 151 Migranti con il numero destinato a salire se ... newsmondo

