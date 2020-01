Maltempo in Brasile, frane e alluvioni nel sud-est: almeno 11 morti (Di sabato 25 gennaio 2020) Forti piogge hanno causato alluvioni e frane nel sud-est del Brasile, provocando la morte di almeno 11 persone. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, due persone sono morte venerdì a Belo Horizonte, la capitale dello stato di Minas Gerais, mentre altre 9 sono morte in tutto lo Stato. Si prevedono per oggi ulteriori precipitazioni nel Minas Gerais e in altre parti del Brasile, tra cui Rio de Janeiro e San Paolo.L'articolo Maltempo in Brasile, frane e alluvioni nel sud-est: almeno 11 morti Meteo Web. meteoweb.eu

