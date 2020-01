LIVE Snowboard cross, Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: Moioli inarrestabile! Ora la finale maschile con Visintin (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:20 Ora la big final! Visintin dovrà fare un miracolo per portare a casa il successo. 22:19 Haemmerle chiude sesto preceduto dal connazionale austriaco Lueftner. 22:17 Tocca alla small final maschile: Haemmerle vuole riscattare la delusione. 22:15 MICHELA Moioli INARRESTABILEEEEE!!! L’azzurra prende la testa e non la lascia più, completano il podio l’australiana Brockhoff e l’altra italiana Brutto. 22:13 Partite! 22:12 Il momento più atteso! Big Final con le nostre Michela Moioli e Raffaella Brutto a gareggiare contro la francese Moenne Loccoz e l’australiana Brockhoff. 22:10 Quinto posto in solitaria per Sofia Belingheri! Cadute tutte le altre, Samkova chiude sesta. 22:08 Al via la small final! 22:06 Si disputerà prima la small final femminile: in pista la nostra Belingheri e la ceca Samkova. 22:04 Gestione ... oasport

zazoomblog : LIVE Snowboard cross Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: ora la finale femminile con Moioli e Brutto! Visint… - zazoomblog : LIVE Snowboard cross Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: Moioli e Brutto in finale! Ora la semifinale di Vis… - zazoomblog : LIVE Snowboard cross Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: cominciano gli ottavi di finale maschili! -… -