LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA. Tra poco Alessia Tornaghi per stupire! Quarto posto e applausi per Guignard/Fabbri (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DELLE COPPIE DI DANZA 21.05: E’ il momento della svedese Alita Ostlund, nona dopo il programma corto, 18 anni, di origine Ucraina visto che è nata ad Odessa, allenata da Andrea Dohany e Aksana Jolkin. E’ stata 18ma lo scorso anno all’Europeo e 30ma al Mondiale. Si esibisce su un mix: Tango in Ebony di Maksim Mrvica e Specialtango di C. Novelli 21.03: Nel programma libero la georgiana Alina Urushadze si ferma a quota 95.25 (41.63+53.62), totale di 154.81 e deludente settimo posto per lei 21.02: Stavolta l’effetto Georgia non funziona: Alina Urushadze porta a termine un programma lungo ricco di errori, imprecisioni e sbavature, un Axel singolo anzichè doppio. Pagherà dazio nel punteggio 20.58: Tocca ora alla georgiana Alina Urushadze, originaria di Riga in Lettonia, 16 anni appena compiuti, ... oasport

