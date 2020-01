LIVE Dinamo Sassari-Trento 37-45, Serie A basket in DIRETTA: ospiti avanti all’intervallo, 14 punti per Justin Knox (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Sassari: Pierre 9; Trento: Knox 14 37-45 LA BOMBA DI MICHELE VITALI! Primo suo tiro da oltre l’arco, in transizione veloce e con poco tempo a disposizione, ma per il miglior tiratore dea tre della Serie A nulla è impossibile! Prima metà di gara che si chiude dunque sul +8 Trento. 34-45 ANCORA KNOX! 6/6 dal campo, 14 per lui, +11 Trento! Bonus raggiunto da entrambe le squadre con 1’11” prima dell’intervallo, da ora in poi ogni fallo in difesa comporterà almeno due tiri liberi. 34-43 Knox dall’arco! Quarta tripla per lui in stagione! C’è time out con 1’42” prima della seconda sirena, lo chiama Brienza. 34-40 Jerrells batte Pascolo e appoggia al vetro evitando anche le mani di Knox. 32-40 Knox dalla media, e Trento si riprende il +8 a 2’40” ... oasport

