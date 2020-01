Il Cantante Mascherato, la decisione di Milly Carlucci fa infuriare il pubblico (Di sabato 25 gennaio 2020) E anche la terza e penultima puntata del Cantante Mascherato è andata e venerdì prossimo ci sarà la finale del seguitissimo programma condotto da Milly Carlucci su Rai1 in cui si assegnerà la Maschera d’oro. Puntata, quella del 24 gennaio, che segna un altro successo per la conduttrice. Per la terza volta consecutiva, infatti, è stata Milly Carlucci a vincere la serata degli ascolti tv. Seppur in calo, il nuovo format Rai ha appassionato 3.788.000 telespettatori con il 18.68% di share mentre il GF Vip di Alfonso Signorini non è andato oltre i 2.761.000 spettatori per uno share pari al 16.24%. Tornando al Cantante Mascherato, nelle scorse settimane il pubblico ha finalmente tolto la maschera a due concorrenti, l’Unicorno e il Barboncino, scoprendo così due icone della musica italiana: Orietta Berti e Arisa. (Continua dopo la foto) Venerdì 24 gennaio, invece, è stato eliminato il Pavone, ... caffeinamagazine

