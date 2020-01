Grande Fratello Vip, i concorrenti parlano nella notte di contratti e compensi: la regia stacca la telecamera ma è troppo tardi (Di sabato 25 gennaio 2020) Dentro la Casa del Grande Fratello Vip non si parla di altro. Barbara Alberti, uno dei personaggi più amati di questa edizione, ha deciso di abbandonare la Casa. La scrittrice è finita dritta in nomination con Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese e saprà solo lunedì 27 gennaio se potrà andare via. Ma a quanto pare la Alberti non ci sta e minaccia di andarsene, prima del previsto. Gli inquilini della Casa hanno tentato di convincere la concorrente e lasciar aperto uno spiraglio per l’esito del televoto e quindi di aspettare ancora qualche altro giorno. Ma un motivo c’è. Dopo la messa in onda del lunedì e del mercoledì, un po’ per l’adrenalina, un po’ per l’insonnia i concorrenti si ritrovano a parlare insieme fino a notte fonda. A volte emergono degli spunti davvero interessanti, durante la diretta ventiquattro ore su ventiquattro su Mediaset Extra. ... ilfattoquotidiano

