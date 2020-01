È mortoPaolo Piras, stroncato da una grave malattia La sua storia aveva commosso l’Italia intera (Di sabato 25 gennaio 2020) Molti di voi avranno sentito parlare di Pier Paolo Piras, geometra 42enne residente a San Paolo di Civitate, nel foggiano. Ma originario di Cagliari. Pierpaolo aveva scoperto della presenza di un linfoma, nel marzo del 2019, dopo essersi sottoposto a una TAC totale per quelli che erano " dei Semplici dolori addominali " ma, la diagnosi è stata terribile. Pierpaolo ha scoperto di essere affetto da un brutto male: un tumore molto raro del sangue in stato avanzato, aggressivo e purtroppo non operabile. La famiglia di Piras ha lottato fin dal primo istante attivandosi subito. Sono riusciti ad aprire una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundme, aprendo anche una pagina Facebook dedicata a Pierpaolo Piras, aggiornando gli utenti delle sue condizioni di salute. (Continua…) Dopo aver affrontato numerosi sedute di chemioterapia, grazie alle tante donazioni che sono riusciti a ... howtodofor

