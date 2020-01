Dani Olmo spiega: «Ecco perchè ho scelto il Lipsia» (Di sabato 25 gennaio 2020) Dani Olmo ha spiegato ai canali ufficiali del RB Lipsia il perchè ha deciso di venire nel club tedesco a discapito di tante offerte Su di lui c’era anche il Milan insieme a tante altre big europee ma Dani Olmo alla fine ha scelto il RB Lipsia. Lo spagnolo ha spiegato ai canali ufficiali del club tedesco il perchè ha scelto di venire in Bundesliga. «Il RB Lipsia mi ha convinto grazie al suo progetto e alla sua filosofia, incentrati sullo sviluppo di giocatori giovani e di talento. Voglio aiutarlo con le mie qualità a ottenere più successi possibile». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #DaniOlmo sceglie il #Leipzig: il comunicato del club ???? - DiMarzio : ??Ecco quanto è costato #DaniOlmo al #Lipsia - DiMarzio : ??Il #Milan non molla #Dani Olmo ??Sul giocatore ci sono anche Wolverhampton e Lipsia ??Il punto sull’affare -