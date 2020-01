Criscito sbaglia un rigore in Fiorentina-Genoa, primo errore dal dischetto in carriera (Di sabato 25 gennaio 2020) Domenico Criscito aveva, fino a oggi, trasformato tutti e dodici i calci di rigore calciati in carriera: sette con lo Zenit e cinque con il Genoa. Ma nella partita tra Fiorentina-Genoa il difensore campano si è fatto respingere il tiro da Dragowski, che ha parato il terzo rigore su quattro in Serie A. fanpage

