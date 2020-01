Biathlon in tv oggi, staffette Pokljuka 2020: orari, programma, pettorali di partenza, partecipanti (Di sabato 25 gennaio 2020) Terminate le fatiche delle individuali, per la seconda volta nella Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon sono in programma oggi le due staffette miste. In Svezia furono i padroni di casa a dominare la single mixed mentre il nostro super quartetto italiano conquisto una memorabile vittoria nella staffetta tradizionale. In questo caso le forze in campo saranno però molto differenti, in quanto lo stretto calendario ha costretto al riposo quasi tutti i big. La single mixed è in programma alle ore 13.15 e sarà seguita dalla staffetta tradizionale alle ore 15:00, con una piccola particolarità. Il regolamento di questo format infatti è flessibile sul genere al lancio, dunque è stato deciso che saranno gli uomini a cominciare entrambe le prove e le donne a terminarle, in controtendenza con l’abitudine del recente passato.Le grandi favorite di giornata restano Norvegia e Francia in ... oasport

Cruf3 : Bravo Luki Hofer oggi?? peccato per l'unico errore. Ma per tutti gli italiani in generale bisogna alzare le percentu… - OA_Sport : Biathlon in tv oggi, 20 km Pokljuka 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza - Newspower_it : IBU CUP CHE STORIA: DAL 2006 AD OGGI IN VAL MARTELLO ATLETI DI COPPA PRESENTI PRIMA DEI MONDIALI IBU Cup dal 13-16.… -