Al Bano Carrisi e la Power a Sanremo con Romina Jr e spunta un ricordo del passato (Di sabato 25 gennaio 2020) Al Bano Carrisi e Romina Power non saranno soli a Sanremo, insieme a loro infatti ci sarà anche Romina Jr, la figlia più piccola della coppia. Ormai è ufficiale: il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana saliranno sul palco dell’Ariston come ospiti speciali di Amadeus. Ad annunciarlo è stato proprio Al Bano, che nelle ultime ore ha svelato di aver raggiunto un accordo con la Rai per il compenso degli artisti. “Canteremo i brani che hanno caratterizzato la nostra presenza al festival di Sanremo – ha spiegato – quei brani che sono diventati anche internazionali”. Nel frattempo spuntano nuovi dettagli sulla partecipazione della coppia a Sanremo. Come rivela l’Ansa, Carrisi e la Power saranno in compagnia di un’altra persona molto importante per loro. Si tratta di Romina Jr che sarà sul palco dell’Ariston per cantare con i ... dilei

