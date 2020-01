Weinstein, la testimonianza di una vittima: «Mi stuprò e disse che non dovevo raccontarlo a nessuno» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Continua il processo, a New York, ai danni dell’ex produttore e re di Hollywood, Harvey Weinstein. Questa volta, a sedersi al banco dei testimoni, è stata l’attrice Annabella Sciorra, che i più ricorderanno per il suo ruolo nella serie tv I Sopranos. Sciorra ha dato il via alle testimonianze che nei prossimi giorni si alterneranno in aula. L’attrice ha raccontato la sua drammatica esperienza con il produttore accusato di violenza sessuale contro tre donne. EPA/JUSTIN LANE Annabella Sciorra depone contro Harvey Weinstein I fatti risalgono troppo indietro nel tempo per la contestazione del reato ma i procuratori intendono usare la sua deposizione, come quella di altre decine di vittime, per rafforzare l’accusa di predatore sessuale nei confronti di Weinstein. La donna ha raccontato di averlo conosciuto durante una festa, a Los Angeles: lei muoveva i ... open.online

CretellaRoberta : Processo a Weinstein, l'attrice: 'Mi stuprò a casa mia': La prima drammatica testimonianza di una delle vittime… - globalistIT : - arianna20032000 : RT @LaStampa: Prima drammatica testimonianza di una delle vittime. -