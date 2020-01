Virus cinese, l’esperto avvisa: “L’epidemia potrebbe essere 10 volte peggio della Sars, sono spaventato” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un importante virologo cinese ha avvisato che il coronaVirus che si sta diffondendo dalla città cinese di Wuhan potrebbe essere 10 volte peggiore dell’epidemia di Sars che ha ucciso quasi 800 persone nel mondo nel 2002-2003. Guan Yi, direttore dello State Key Laboratory of Emerging Infectious Diseases dell’Università di Hong Kong, dopo una breve visita nella città della Cina centrale, che gli ha lasciato una sensazione di “impotenza” e molta rabbia per la situazione, ha detto in un’intervista: “La mia stima conservativa è che questa epidemia potrebbe finire per essere almeno 10 volte peggio della Sars”. Guan ha fatto parte del team che ha identificato il ceppo che ha causato l’epidemia di Sars, anche quella causata da un coronaVirus. Durante l’epidemia di Sars, si sono ammalate 8.098 persone nel mondo e 774 sono morte, secondo le cifre dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Corriere : Virus cinese, arriva a Roma l’ultimo volo da Wuhan: mascherine e cordone sanitario -