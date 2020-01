Virus Cina, nuovo ospedale a Wuhan: costruzione in tempi record (Di venerdì 24 gennaio 2020) Per ovviare all’epidemia di coronaVirus che in Cina continua causare morti e contagi, a Wuhan è stata predisposta la costruzione di un nuovo ospedale. La metropoli di 11 milioni di abitanti è infatti considerata l’epicentro e l’origine del Virus n-CoV. nuovo ospedale a Wuhan La nuova struttura, stando alle autorità cinesi, dovrebbe essere pronta in tempi record e completarsi in soli dieci giorni. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Xinhua, l’apertura è prevista per il 3 febbraio 2020, ma gli ingegneri a capo del progetto ritengono che possa avvenire anche prima. I media cinesi hanno già mostrato le prime immagini del cantiere: decine di macchine edili insieme ad altrettanti operai sono impegnati a preparare il terreno sul quale sorgerà l’ospedale, precedentemente destinato a centro vacanze. Questi ultimi, si apprende da fonti locali, ... notizie

Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - fattoquotidiano : Cina, non solo coronavirus: scoperti antichi virus intrappolati nei ghiacci - SkyTG24 : Virus Cina, un caso sospetto a Bari: donna rientrava da Wuhan -