Villar Roma, l'allenatore dell'Elche conferma: «C'è un'offerta importante» Villar Roma, l'allenatore dell'Elche conferma: «C'è un'offerta importante per lui, aspettiamo la decisione del Valencia» Quello di Gonzalo Villar è un nome caldo per il mercato della Roma. Il centrocampista dell'Elche piace molto a Petrachi ma il suo futuro non dipende unicamente da quest'ultimo club, ma anche dal Valencia, che detiene l'80% del suo cartellino. Il suo attuale tecnico ha parlato in conferenza stampa in merito alla situazione: «E' vero, c'è un'offerta importante per Villar. Stiamo aspettando la decisione del Valencia. Non voglio che se ne vada».

