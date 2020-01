Uccide un ladro per difendersi, il Tribunale lo assolve (Di venerdì 24 gennaio 2020) Arrivata la sentenza del delitto avvenuto nel marzo 2017: Mario Cattaneo, accusato di omicidio colposo per eccesso di legittima, e per cui erano stati chiesti 3 anni di carcere, è stato infine assolto. Il fatto è avvenuto a marzo 2017, ma la sentenza è arrivata oggi 24 gennaio 2020. Il proprietario di un ristorante … L'articolo Uccide un ladro per difendersi, il Tribunale lo assolve proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

