Tinder introduce il pulsante antipanico per gli appuntamenti che diventano pericolosi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tinder è stata scaricata circa 340 milioni di volte, e conta circa 5.7 milioni di utenti a pagamento. La popolare applicazione di appuntamenti però è stata “bacchettata” da diversi studi che mostravano come ad utilizzarla fossero anche predatori sessuali. L’azienda proprietaria dell’app, la Match Group, si era difesa dicendo di non avere accesso ad abbastanza dati personali per poter fare una selezione, ma ora ha deciso di seguire le orme di altre applicazioni che hanno a cuore la sicurezza dei loro utenti. Non si parla di sicurezza informatica, ma di incolumità fisica: la nuova funzione, che verrà introdotta negli Usa entro gennaio 2020, permette all’utente di segnalare un appuntamento che sta diventando pericoloso e allertare le autorità. Tinder introduce il pulsante antipanico per gli appuntamenti che diventano pericolosi LEGGI ANCHE> Tinder come ... giornalettismo

Tinder introduce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tinder introduce