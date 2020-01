Skeleton, Coppa del Mondo Konigssee 2020: Tina Hermann vince in casa davanti a Jacqueline Loelling che allunga in classifica (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tina Hermann ha vinto la tappa di Konigssee (Germania) della Coppa del Mondo di Skeleton femminile 2019-2020. La padrona di casa ha aperto una splendida doppietta teutonica, precedendo Jacqueline Loelling che, con questo risultato, rinsalda la sua leadership nella classifica generale portando a 48 i punti di margine su Janine Flock, mentre nel complesso le prime cinque sono racchiuse in appena 150 punti. Per Tina Hermann, dunque, è arrivata una vittoria di spessore con il tempo di 1:42.79 (51.55 nella prima manche e 51.24, nuovo record della pista, nella seconda) tenendo a 18 centesimi Jacqueline Loelling (51.64 e 51.33). Completa il podio la russa Elena NikiTina a 41. Quarta posizione per la canadese Mirela Rahneva a 67 centesimi, quinta per la austriaca Janine Flock a 72, mentre è sesta la statunitense Megan Henry a 1.06. Completano la top ten la tedesca Sophia Griebel settima a 1.16, ... oasport

