Sci alpino, Coppa del Mondo Bansko 2020: si parte con la prima discesa, Sofia Goggia e le azzurre vogliono stupire (Di venerdì 24 gennaio 2020) Prende il via ufficialmente il lungo fine settimana di Bansko (Bulgaria). Sulla pista denominata Banderica si parte alle ore 9.45 con la prima discesa libera, che andrà a recuperare quella cancellata a dicembre in Val d’Isere per colpa del maltempo. Sarà un weekend particolarmente ricco di gare e spunti, dato che domani sarà di scena un’altra discesa, prima del supergigante di domenica che farà calare definitivamente il sipario sulla trasferta sulle nevi bulgare. Le protagoniste della velocità avranno pane per i loro denti, con tre prove in successione che assegneranno punti pesanti per le classifiche di specialità e regaleranno successi di tappa importanti in una specialità che, per quanto visto sino ad ora, una padrona ben definita non ce l’ha. Abbiamo assistito, infatti, alle vittorie di Ester Ledecka e Nicole Schmidhofer ad inizio stagione in quel di Lake Louise ... oasport

