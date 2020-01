Sanremo, anche Bertè contro Junior Cally: "Fuori dal Premio Mia Martini" - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Francesca Galici anche Loredana Bertè ha tuonato contro Junior Cally a Sanremo, chiedendo che il cantante non venga considerato per l'attribuzione del Premio dedicato alla sorella La polemica su Junior Cally si arricchisce ogni giorno di nuovi protagonisti. L'ultima voce che si unisce al coro delle critiche per la sua partecipazione alla 70esima edizione del festival di Sanremo è quella di Loredana Bertè. L'artista ha pubblicato nel pomeriggio un post su Facebook appellandosi ai giornalisti della sala stampa nel nome di sua sorella Mia Martini. "Chiedo ai giornalisti della sala stampa dell'Ariston di escludere, a priori, una possibile candidatura al 'Premio della critica Mia Martini' di qualsiasi artista che promuova, attraverso i suoi testi, violenza fisica o verbale contro le donne o misoginia", esordisce l'artista. Pur senza nominarlo mai, è chiaro il riferimento a Junior ... ilgiornale

matteosalvinimi : Potevano mancare anche a Parma? Questa mattina i compagni erano una band composta da ben CINQUE persone, tutti pron… - officialmaz : Mentre il mio amico Amadeus viene “processato” per aver presentato una ospite del Festival di Sanremo definendola “… - mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… -