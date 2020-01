San Tommaso, Liquidato: “Dobbiamo essere una squadra battagliera” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Esame Giugliano per il San Tommaso di mister Stefano Liquidato. Dopo la sconfitta contro il Corigliano, nel recupero settimanale, i grifoni tornano a giocare tra le mura amiche del “De Cicco”. Il tecnico potrà contare su Zaccaro esterno d’attacco, classe 2001, che arriva in prestito dalla Casertana. Ha salutato il San Tommaso l’attaccante Branicki. “In questo momento le palle da fermo ci stanno penalizzando – ha ammesso Liquidato in conferenza stampa – Contro il Corigliano abbiamo giocato con due seconde punte. Non abbiamo potuto contare su Konatè visto che non era tesserato con noi in quella partita mentre Branicki ci ha salutato nei giorni scorsi. Faremo di necessità virtù”. “Dobbiamo dare il nostro tutto in campo – spiega – Abbiamo a profondere un buon calcio, ma non ... anteprima24

irpiniatimes1 : Rinforzo per il San Tommaso, ecco Giuseppe Zaccaro - LetyCanto : Io che oscillo tra OMMIDDIO È FATTA e no fai come San Tommaso finché non vedo non ci credo. #Eriksen - Enza1431 : @ComeLava @FIWReylo Non lo so, a parte Rian e Adam, non ho mai visto nessun'altro prendere apertamente le difese di… -