Quando Salvini combatteva la mafia a mani nude con un braccio legato dietro la schiena

La donna che ha denunciato i presunti spacciatori a Salvini : «Io avrei citofonato come lui - Quando uno ha ragione è giusto fare così» : Non rinnega niente Anna Maria Biagini, la donna che, insieme ad alcuni agenti della polizia e una schiera di giornalisti, ha scortato due giorni fa Matteo Salvini fino al citofono di una famiglia alla periferia di Bologna, dove ha fatto pubblicamente nome e cognome del ragazzo presunto «tunisino e spacciatore». «Io avrei fatto la stessa cosa, avrei suonato al citofono come ha fatto Salvini, perché quando uno ha ragione è giusto fare così», ...

La donna che ha denunciato i presunti spacciatori a Salvini : «Io avrei citofonato come Matteo - Quando uno ha ragione è giusto fare così» : Non rinnega niente Anna Maria Biagini, la donna che, insieme ad alcuni agenti della polizia e una schiera di giornalisti, ha scortato due giorni fa Matteo Salvini fino al citofono di una famiglia alla periferia di Bologna, dove ha fatto pubblicamente nome e cognome del ragazzo presunto «tunisino e spacciatore». «Io avrei fatto la stessa cosa, avrei suonato al citofono come ha fatto Salvini, perché quando uno ha ragione è giusto fare così», ...

Bologna - il caso della supporter di Salvini : “Quando esco porto la pistola…” : Fa discutere la denuncia di Anna Rita Biagini, residente al Pilastro, che ha indicato al leader della Lega i problemi più gravi del quartiere di Bologna. “Io la sera, quando esco a portare il cane, tengo sempre la pistola in tasca”: questa la rivelazione choc di una signora bolognese, Anna Rita Biagini, 60anni, residente al […] L'articolo Bologna, il caso della supporter di Salvini: “Quando esco porto la ...

Salvini - Quando da ministro strinse la mano a Luca Lucci. “Ecco uno spacciatore che conosce bene - ora invece fa il giustiziere della notte” : Quella foto ha ricominciato a girare in Rete, di bacheca in bacheca, dopo l’incursione al citofono di una famiglia tunisina che vive nel quartiere Pilastro di Bologna. “Lei spaccia?”, la domanda provocatoria di Matteo Salvini che ha fatto sue le accuse di una signora del quartiere. Il video dell’ultima provocazione elettorale inizia a circolare e il gesto richiama alla mente quando il leader della Lega, allora ministro ...

Salvini e la signora Biagini - la sua guida al Pilastro : «Quando esco col cane porto sempre con me una pistola» : La donna, che ha perso un figlio per overdose, ha indicato al leader della Lega i problemi più gravi del quartiere

«Quando ero giornalista mi divertivo a fare ‘ste cose» - così Salvini viola il codice deontologico : Testo Unico dei doveri del giornalista. Punto fermo, dal punto di vista della deontologia professionale, per chi fa questa professione, essendo iscritto a un ordine che prevede gli elenchi dei professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti. Matteo Salvini giornalista pubblicista lo dovrebbe conoscere bene. Anche se la sua iscrizione all’albo (risulta iscritto dal 19 maggio 1999) è precedente alla pubblicazione del Testo Unico, la ...

Quando Salvini dava del ‘piangina’ a Mihajlovic : La stima per il Sinisa uomo e allenatore c’è sempre stata, come ribadito più volte. Come spesso capita, però, il leader della Lega – nel suo parlare di tutto e tutti – espresse un giudizio poco cortese nei confronti di quello che, all’epoca dei fatti, era il tecnico del ‘suo’ Milan. Era il 14 dicembre del 2015, e i rossoneri venivano da uno scialbo pareggio 1-1 a San Siro contro il Verona. E se oggi Salvini ringrazia ...

Emilia Romagna - il padre di Lucia Borgonzoni sostiene Bonaccini “E’ bugia che con parlo con mia figlia da Quando aveva cinque anni” e su Salvini “quanto vedo quel panzone mi chiedo se ha pagato i diritti a Antonio Albanese” : Su Radio24 è intervenuto il padre di Lucia Borgonzoni, l’architetto Giambattista Borgonzoni che ha ancora una volta dichiarato che non voterà la figlia ma Bonaccini. L’architetto bolognese ha anche detto che se a vincere in Emilia sarà sua figlia sarà il primo a farle gli auguri. Poi cerca di fare alcune precisazioni sul suo rapporto con la figlia Lucia: “Se avete occasione di sentire mia figlia Lucia, ditele semplicemente che dovrebbe ...

Quando Salvini diceva “tr**e” alle donne : altro che Junior Cally a Sanremo : Quando Salvini diceva “tr**e” alle donne: altro che Junior Cally a Sanremo Negli ultimi giorni sono cresciute a dismisura le polemiche sul Festival di Sanremo e in particolare su Junior Cally, cantante in gara che ha fatto discutere per alcuni versi sessisti nelle sue canzoni: tra i maggiori critici del rapper romano figura anche Matteo Salvini, ma il web gli ha fatto notare che anche lui in passato si è reso protagonista di insulti ...

Quando Salvini mostrava il cartello in cui dava delle ‘tro*e’ alle donne (e non lo faceva «a casa sua») : Era il 26 novembre del 2016 e Matteo Salvini girava l’Italia alla ricerca di consensi. In quel giorno il suo tour si era fermato a Ormea, in provincia di Cuneo (Piemonte). Il suo incontro con la gente del posto venne immortalato e mandato in diretta (come al solito) sui suoi canali social. A un certo punto, poi, uno dei cittadini mostra un cartello al leader della Lega. Lui lo guarda sornione e poi decide di mostrarlo alla telecamera ...

Quando Salvini mostrava cartelli che apostrofavano le donne come “tr**e” : Matteo Salvini si è detto scandalizzato ieri da “quel cantante” che “paragona donne come troie” (sic), e le tratta come oggetti, un po’ come se un politico prendesse una bambola gonfiabile e la chiamasse come la presidente della Camera. Quindi, scopriamo oggi, Matteo Salvini è contro quel Matteo Salvini (sicuramente un omonimo) che il 16 novembre 2016 mostrava giulivo in una sua diretta video da Ormea in Piemonte ...

Gregoretti - Conte : “Ho già chiarito. Non mi posso sostituire alle decisioni di Salvini - della Giunta e dell’Aula. Decise il ministro se o Quando farli sbarcare” : “Ho già chiarito. posso solo chiarire le circostanze specifiche e il grado del mio coinvolgimento, poi non mi posso sostituire alle decisioni di Salvini e alle decisioni della Giunta e dell’Aula. Ho chiarito che il ministro, aveva appena fatto approvare un decreto che rafforzava le sue competenze, ha rivendicato a sé la scelta di se o quando far sbarcare le persone a bordo della Gregoretti”. E’ quanto ha detto il premier ...

Ma siamo sicuri che la Lega non cambierà idea sul processo a Salvini Quando si voterà a febbraio? : E così si è davvero consumato il paradosso di una Lega che, da sola, ha mandato Matteo Salvini – ovvero il suo segretario – a processo per il caso della nave Gregoretti, lasciata in mare con 135 migranti a bordo a fine luglio 2019. Non lo ha fatto la maggioranza di governo, che si sarebbe presentata in giunta in posizione minoritaria, vista l’assenza di alcuni suoi componenti. Ma il processo Salvini non era ben visto neanche ...

Gregoretti - Salvini : «Chiederò ai leghisti di votare sì al processo». E su Israele : «Quando io premier Gerusalemme capitale di Israele» : «Portatemi in tribunale e la chiariremo», sfida i giudici Salvini. E poi, sull'antisemitismo: «La massiccia presenza in Europa di immigrati provenienti da paesi musulmani, tra i quali ci sono molti fanatici, si sta diffondendo l'antisemitismo, anche in Italia»