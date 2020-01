Omicidio Luca Sacchi, spuntano le chat con Anastasia: “Con uno dei tuoi amanti…” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Uno scambio di droga andato male nel quartiere romano dell’Appio Latino. Così è morto Luca Sacchi, il personal trainer ucciso il 23 ottobre 2019. Le indagini sono quasi volte al termine, ma rimane un ostacolo forse ancora più invalicabile, dalla portata disarmante: l’omertà di chi ha assistito all’Omicidio. Si sa che l’avvocata della famiglia Sacchi, Decina Armida, ha affermato che Luca era distante dalle dinamiche dello spaccio in questione e che la sua morte è stata la conseguenza per aver difeso la fidanzata Anastasia. Queste le parole ferme dell’avvocato: “Sicuramente per la dinamica del fatto, per come è avvenuto, un ragazzo di 25 anni di buona famiglia, lontano da ogni contesto criminale, che si è ritrovato parte attiva di un brutale Omicidio e poi perché intorno a questa vicenda continua ad aleggiare omertà e silenzio. Nessuno mai ... caffeinamagazine

