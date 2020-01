Napoli, è fatta per Politano ma De Laurentiis non lascia partire Llorente (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Matteo Politano diventerà a breve un nuovo calciatore del Napoli. Dopo i contatti delle ultime ore sembra arrivata la fumata bianca per l’approdo l’ex Sassuolo all’ombra del Vesuvio. Con il club di Suning era già arrivato l’accordo su formula e cifre: un prestito con obbligo di riscatto con un valore complessivo di 25 milioni di euro. In giornata però è arrivata la decisiva apertura del giocatore, che ormai sembra aver messo la grottesca vicenda con la Roma alle spalle. L’esterno classe ’93 percepirà un ingaggio base intorno ai due milioni di euro, a cui si aggiungeranno alcuni bonus. Nel frattempo l’Inter ha chiesto nuovamente di inserire Llorente nella trattativa, ma al momento gli azzurri fanno muro visto l’infortunio di Mertens. L'articolo Napoli, è fatta per Politano ma De ... anteprima24

