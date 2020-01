Migrante morto al Cpr di Gorizia, Magi (+Europa): “Picchiato da dieci agenti, è un nuovo Stefano Cucchi” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Migrante morto al Cpr di Gorizia, Magi (+Europa): “Picchiato da dieci agenti, è un nuovo Stefano Cucchi” La Procura di Gorizia ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario sulla morte di un Migrante georgiano di 38 anni, Vakhtang Enukidze, detenuto al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) e deceduto sabato 18 gennaio dopo essere stato trasferito in ospedale. Il giovane sarebbe morto dopo l’intervento degli agenti per sedare una rissa scoppiata tra la vittima e un suo compagno di stanza. Sulla vicenda, ancora da chiarire, è arrivata la forte denuncia del deputato di +Europa Riccardo Magi, che il 19 ed il 20 gennaio scorsi ha fatto due visite ispettive nella struttura. Secondo le testimonianze raccolte dall’esponente dei Radicali, Enukidze è stato “picchiato ripetutamente da circa 10 agenti nel Cpr di ... tpi

eziomauro : Migrante picchiato e morto nel Cpr di Gradisca: 'Rischio di un nuovo caso Cucchi' - lucianomeli : La denuncia. Migrante georgiano morto a Gradisca. Lo spettro di un nuovo “caso Cucchi”? - sarabresesti : RT @LaSkilly: In tutta questa storia c’è una sola certezza: domenica 12 gennaio Vakhtang Enukidze era vivo, sabato 18 è morto. #CPR http… -