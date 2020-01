L’ad di Atlantia: «Chiediamo scusa per il Morandi. Ne faremo tesoro per il futuro» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Secolo XIX intervista Carlo Bertazzo, amministratore delegato di Atlantia dal 13 gennaio scorso. Arriva in un momento delicato, in cui occorre rilanciare l’azienda. «Quanto è accaduto con il ponte Morandi è qualcosa di gravissimo, di cui faremo tesoro in futuro. Chiediamo anzitutto scusa. Lo spartiacque per noi è stata l’uscita delle intercettazioni. Nel gruppo non avevamo consapevolezza ci fossero persone così distanti dall’etica aziendale e dal nostro modo di vedere. Da qui dobbiamo ripartire, ricostruendo una cultura interna comune, con forze nuove, nuovi talenti. Cambieremo anche la struttura della holding». L’obiettivo è trasformare Atlantia in una holding strategica di investimento «Lasceremo piena autonomia ai cda e ai manager delle partecipate. La holding integrata come in passato non ci sarà più». Negli ultimi mesi sono emerse diverse falle in tema di ... ilnapolista

