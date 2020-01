Ghost Recon Wildlands: Disponibile un nuovo aggiornamento (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nonostante Ghost Recon Wildlands sia uscito diversi anni fa ed è presente sul mercato il sequel Breakpoint, Ubisoft non lo ha del tutto abbandonato ed ha rilasciato un corposo aggiornamento su tutte le piattaforme, il quale risolve svariate problematiche. Scopriamo insieme alcune di esse. Prima di lasciarvi al changelog vi informiamo che in questo periodo tutti i giochi Ubisoft su PC sono acquistabili a prezzo scontato, per tanto vi consigliamo di dare un’occhiata allo store ufficiale. nuovo aggiornamento per Ghost Recon Wildlands Migliorata la visione notturnaCorretto l’exploit con i fucili DRM in tutte le modalitàRisolto il bug che portava alla perdita della visione termica o notturna al caricamento del salvataggioRibilanciata l’energia per il PvPRidotti i colpi di tosse a Erewhon I nemici non grideranno più dal dolore dopo essere ... gamerbrain

videogamedeals : Ghost Recon Flash Sale via Ubisoft Store. - oOShinobi777Oo : Prezzo in offerta: 29,99 € - NeWorldGAMER_ : RT @videogamedeals: Ghost Recon Flash Sale via Ubisoft Store. -