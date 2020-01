Dopo l’inchiesta di Piazzapulita su Ferrara, il vicesindaco leghista dice: «Vi farò un c*lo così» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fa discutere il video del vicesindaco Ferrara diffuso sui social network il 20 gennaio, che Piazzapulita inserisce in coda al suo servizio bis su quanto avvenuto a Ferrara. Qui la giunta leghista guidata da Alan Fabbri avrebbe promesso un posto di lavoro in comune a una consigliera comunale, ex della Lega e dissidente rispetto alla linea del partito, per evitare che potesse mantenere la sua carica in consiglio. Piazzapulita aveva diffuso un audio in cui il vicecapogruppo della Lega Solaroli faceva la proposta alla stessa consigliera. LEGGI ANCHE > Piazzapulita inguaia la Lega a Ferrara per una consigliera dissidente vicesindaco Ferrara Dopo inchiesta di Piazzapulita: «Vi faremo un culo così» Piazzapulita è tornata a Ferrara per raccogliere le opinioni della Lega e ha assistito anche al primo consiglio comunale dell’anno, in cui non si è mai menzionata la vicenda, tanto da ... giornalettismo

PiazzapulitaLA7 : Ferrara. Il terremoto politico dopo l'inchiesta di #Piazzapulita. @alessiolasta - giornalettismo : Questa la risposta del vicesindaco di #Ferrara dopo l'inchiesta di @PiazzapulitaLA7 sulla #Lega che guida il comune - msantarella : RT @DataroomCorsera: L’allarme era stato lanciato un anno fa da Dataroom: 992 ponti che attraversano strade e autostrade italiane non aveva… -