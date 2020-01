Dimissioni assessore Imparato: i ringraziamenti di Mirra, Milone e Merola (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “Il lavoro svolto in Giunta da Claudia Imparato è stato sempre caratterizzato da grande impegno, passione e professionalità; a lei va il nostro più sincero ringraziamento per l’operato svolto in questi due anni e mezzo a servizio della Città”. Lo hanno dichiarato i consiglieri di maggioranza Elisabetta Milone e Michele Merola di Campania In Movimento, appunto riferimento consiliare dell’ex assessore Imparato “che ha sempre goduto del massimo sostegno politico da parte del suo gruppo – hanno continuato Milone e Merola – Prendiamo atto delle sue Dimissioni dovute esclusivamente a motivi personali; tutto il suo impegno profuso in Giunta servirà da sprone per ripartire, già da oggi, con tutte le energie possibili affinché, ribadendo ancora una volta la piena fiducia al Sindaco Mirra, si possano mettere in campo ... anteprima24

