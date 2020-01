Dieci cose da sapere su Eriksen, prossimo colpo dell’Inter di Conte (Di venerdì 24 gennaio 2020) Christian Eriksen è ormai ad un passo dall’Inter. Conte lo aspetta e la tifoseria nerazzurra è pronta ad accoglierlo come merita. Intanto, in attesa degli ultimi sviluppi della trattativa col Tottenham e della attesissima fumata bianca, ecco Dieci cose da sapere sul gioiello danese pronto a prendersi la Serie A. fanpage

sportli26181512 : #Calciomercato #Inter Dieci cose da sapere su Eriksen, prossimo colpo dell’Inter di Conte: Christian Eriksen è orma… - AlyssaBolognini : .km per chiarire con te, per vedere te. Anche per dieci minuti. Qualcuno che sta con te e non importa chi sei o da… - MarcoSwede : @StefaniaBruno67 @CarloCalenda Stefania, ma che dici? Deve ascoltare Vasco, così ne avvicina di più? Ci saranno die… -