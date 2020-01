CorSport: l’estate scorsa, De Laurentiis disse a Sarri: «L’anno prossimo torna al Napoli» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport Alfredo Pedullà scrive di Maurizio Sarri e del suo ritorno a Napoli per la sfida di domenica sera al San Paolo. “Napoli mi è rimasta sulla pelle”, racconta che gli disse il tecnico bianconero in un’intervista dell’ottobre 2018. E Pedullà aggiunge: “Il Napoli anche: lui non se ne sarebbe andato, forse mai”. Per Sarri il capitolo Napoli è rimasto unico in termini di “investimenti/valorizzazione del magazzino”. Ha compiuto un miracolo con Jorginho, tanto per cominciare, che quando arrivò a Napoli era sul mercato, acquistato per 8,5 milioni dal Verona e, dopo, il Chelsea l’ha pagato 65 milioni per strapparlo al City. Sarri, scrive Pedullà, “non fa il mercato, lo subisce”. I numeri dicono che la media punti, con il Napoli, era di 2,3, con la Juve è 2,6, ma con gli azzurri le panchine sono state 114, con i bianconeri solo 20. Segnava di più con il Napoli (2,2) che con ... ilnapolista

