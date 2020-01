Trump ha battuto il suo record di tweet: 132 in un giorno (Di giovedì 23 gennaio 2020) Profilo Twitter di Donald Trump (Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg) Un tweet ogni dieci minuti. E un retweet pressapoco con la stessa frequenza. Il 22 gennaio Donald Trump è riuscito a battere se stesso: con 132 tweet in un giorno, il presidente degli Stati Uniti ha superato il suo precedente record di 123 cinguettii al dì. Una mole di post a cui si aggiungono anche 110 retweet. I dati del social network sono stati analizzati da Factbase , che ha riservato una sezione al monitoraggio delle attività quotidiane su Twitter del presidente statunitense. L’ultimo annuncio riguarda la presenza dell’inquilino della Casa Bianca a una marcia antiaborto, in programma il 24 gennaio, evento a cui finora aveva partecipato solo in videoconferenza. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1220105021930426368 Tra i retweet del presidente ci sono alcuni complimenti ... wired

