Sul numero di febbraio - Il disastro delle autostrade: a Roma si litiga mentre l'Italia va in pezzi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il 27 dicembre è stato il giorno dellapocalisse sulle autostrade liguri. Ma non è che sullA14 Adriatica, nello stesso periodo, le cose siano andate meglio. che il sistema delle infrastrutture Italiano sta collassando: sembra non passi giorno senza che si registri un crollo, un cedimento, una frana. O, ancora, un intervento della magistratura, che cerca con sequestri e limitazioni preventivi dimpedire che si verifichino altre tragedie come quella del Ponte Morandi di Genova.Il punto della situazione. Abbiamo costruito una mappa che dà lidea delle dimensioni di questo disastro, dovuto a decenni di abbandono, incuria e avidità da parte di chi avrebbe dovuto badare alla manutenzione del nostro patrimonio. Per rigenerare il quale occorreranno tempo e ingenti risorse; ma servirà, soprattutto, unaccurata pianificazione, per evitare che si arrivi alla paralisi della mobilità. Gli interventi ... quattroruote

