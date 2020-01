“Sono stata molto male”. Chiara Biasi, la malattia preoccupa: la confessione a cuore aperto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una delle influencer più seguite ed amate dagli italiani, Chiara Biasi, è al centro dell’attenzione in queste ultime ore per alcune rivelazioni fatte attraverso il social network Instagram. Fondamentali per il suo successo sono stati i consigli della regina del web, Chiara Ferragni, che le ha dato supporto al fine di farla diventare una vera e propria protagonista della moda e dello stile in rete. In passato dei fan le fecero notare la sua incredibile magrezza fisica. E confessò di essere rimasta vittima di un’ischemia, che la costrinse ad assumere numerosi farmaci per migliorare il suo stato di salute. Poco fa la 29enne originaria di Pordenone è ritornata sull’argomento, rispondendo ad alcune domande poste dai suoi ammiratori sul social. Chiara si è anche soffermata sul suo momentaneo allontanamento da Instagram. A proposito di quest’ultimo aspetto ha rilasciato ... caffeinamagazine

maumartina : Avvisate Salvini che ci sono e funzionano gli assessorati agricoltura e turismo in Emilia-Romagna. Già che ci siete… - TeresaBellanova : Stanotte un'altra bomba esplosa a #Foggia. L'ennesimo atto di intimidazione verso chi ha scelto la legalità e lo St… - meb : Ieri sera sono stata ospite ad 8 e 1/2. Abbiamo parlato di prescrizione, revoca concessioni e molto altro -