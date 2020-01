Sanità, Iss: “Al Sud maggiore mortalità per i bebè prima del parto o entro la prima settimana” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Rimane ancora alto il numero di bambini morti prima di nascere o entro la prima settimana di vita in Italia, dove si registrano anche grandi differenze regionali con un mortalità maggiore al Sud. Ogni 1000 bambini nati si registrano 4 morti in Sicilia, 3,5 in Lombardia e 2,9 in Toscana. Sono i primi risultati del progetto ‘Spitoss’, che si è concluso dopo tre anni di lavoro e che ha coinvolto le tre regioni italiane, i cui dati sono stati presentati oggi in convegno, a Roma, all’Istituto superiore di Sanità. Il progetto è coordinato dall’Iss e finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) del ministero della Salute. Rispetto alla mortalità materna, quella perinatale è di gran lunga più frequente: 1800 morti contro 40 morti materne per anno, riferisce una nota dell’Iss. I dati raccolti dal 2017 al 2019 ... meteoweb.eu

