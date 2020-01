Roma, Fonseca annuncia: «Cristante e Kluivert pronti per il derby» – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia della Roma contro la Juve Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dalla Roma contro la Juve. Queste le parole del tecnico giallorosso in vista del delicato derby di domenica alle 18. «Se Cristante e Kluivert ci sono per il derby? Sì, sono pronti. Non abbiamo altri giocatori per giocare il derby a sinistra» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

