Reddito di cittadinanza, maxi truffa a Locri: avevano ville e Ferrari (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ennesima truffa da parte di destinatari del Reddito di cittadinanza: 237 furbetti adesso potrebbero finire nei guai. Percepivano il bonus voluto dal Movimento 5 Stelle, nonostante alcuni di loro possedessero ville e Ferrari. C’era anche chi, titolare di un’impresa, non aveva fatto la dichiarazione dei redditi “dimenticandosene”; un altro ancora era in carcere, accusato di crimini connessi alla mafia, ma ogni mese vedeva riceveva il sussidio pentastellato. truffa Reddito di cittadinanza: l’intervento della GdF La Guardia di Finanza di Locri, in provincia di Reggio Calabria, ha scoperto i 237 furbetti, che hanno percepito il Reddito di cittadinanza tra Aprile e Dicembre 2019, nell’ambito di una precedente inchiesta sui falsi braccianti agricoli e su falsi rimborsi fiscali. Le Fiamme Gialle hanno dunque scovato una fitta rete di frodi a spese dello ... notizie

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, a Locri 237 persone lo percepivano ingiustamente: mafiosi, proprietari di Ferrari e impren… - NicolaMorra63 : Quando si fanno controlli veri emerge il marciume che c'è in #Calabria. Adesso chi ha sbagliato paghi. - Mov5Stelle : Secondo i dati Inps aggiornati a gennaio 2020 sono oltre 63mila le famiglie che ogni mese in Calabria ricevono, gra… -