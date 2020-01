Realtà Popolare Benevento, Romano: “Perché queste polemiche sul McDonald’s?” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giovanna Romano, responsabile politico di Realtà Popolare per la provincia di Benevento. “Realtà Popolare conferma il suo progetto di fare politica sul territorio e nei giorni scorsi abbiamo fatto tappa al tanto contestato McDonald’s di Benevento. Abbiamo trovato un ambiente accogliente, personale disponibile e nulla di tutte le polemiche che hanno caratterizzato nelle scorse settimane l’apertura di questo colosso americano del fast food. E soprattutto abbiamo trovato un locale pieno. A noi di Realtà Popolare non piacciono le polemiche sterili e pretestuose pro o contro McDonald’s al solo scopo di acquistare visibilità ma ci piace evidenziare come questo colosso abbia dato lavoro a 40 ragazzi, quasi tutti giovanissimi, condannati altrimenti a dover emigrare. ... anteprima24

