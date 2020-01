Perché il cappotto cammello è sempre una buona idea (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il cappotto color cammello di Kate MiddletonIl cappotto color cammello di Kate MiddletonIl cappotto color cammello di Kate MiddletonIl cappotto color cammello di Kate MiddletonIl cappotto color cammello di Kate MiddletonIl cappotto color cammello di Kate MiddletonIl cappotto color cammello di Kate MiddletonIl cappotto color cammello di Kate MiddletonIl cappotto color cammello di Kate MiddletonIl cappotto color cammello di Kate MiddletonIl cappotto color cammello è uno degli evergreen intoccabili del guardaroba femminile, capospalla che non solo può essere indossato praticamente con qualsiasi capo casual o elegante, ma che conferisce anche quel tocco borghese capace di rendere il look apparentemente più lussuoso. Un grande classico quindi, da reinterpretare anche durante questo inverno, e che ha conquistato persino Kate Middleton: la Duchessa di Cambridge, che in questi giorni si è ... vanityfair

