Padova, operaio 40enne viene licenziato e si suicida/ Trovato impiccato ad un albero (Di giovedì 23 gennaio 2020) Padova, operaio 40enne viene licenziato e si suicida. L'uomo è stato accusato di aver abusato della Legge 104, e non ha retto lo smacco ilsussidiario

Corriere : Licenziato, operaio si toglie la vita. Il biglietto in auto: «Scusatemi» - BdeligioBruno : RT @DanielaColi2: In provincia di Padova un operaio licenziato si è impiccato a un albero perché licenziato ( Corriere) - giustinoscotto : Si muore anche per 'non lavoro'...RIP. -