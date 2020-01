MotoGP 2020: anche Dazn mette le mani sui diritti TV sino al 2021 (Di giovedì 23 gennaio 2020) La MotoGP sbarca anche su Dazn da questa stagione. Svolta epocale per il Motomondiale in Italia che arriva così anche sulla piattaforma streaming di Perform. foxsports

