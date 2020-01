L’amara verità di Mino Raiola: “Oggi Pogba non è felice, vediamo se è ancora nei piani dello United…” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Oggi Paul (Pogba, ndr) non è felice perché non sta giocando, visto che sta recuperando dall’operazione. L’ho visto tornare al Manchester United quando la gente non pensava che tornasse anche se si tende a dimenticarlo, si tende a immaginare che fosse l’unico club che lo voleva ma in realtà è Paul che ha scelto lo United. Ma è sotto gli occhi di tutti che le ambizioni di club e giocatore non stanno coincidendo in questi ultimi anni. vediamo in estate se Paul è ancora nei piani del Manchester e se il Manchester è ancora nei piani di Paul”. Parole non proprio tranquille quelle annunciate da Mino Raiola, agente del centrocampista francese. “Se il giocatore e il club non sono felici, ci sono tanti modi per risolvere la questione, ma non ora. Non è il momento di lavorare a ciò che potrebbe succedere in estate”, ha detto a Sky Sports News. ... calcioweb.eu

CalcioWeb : L'amara verità di Mino #Raiola: 'Oggi #Pogba non è felice, vediamo se è ancora nei piani dello United...' - - cucsroma : @PinoBitetti @virginiaraggi Non mi ha fatto piacere? Non ci dormirò stanotte. Mi hai fatto pure sorridere. Più che… - Giulio_Firenze : @SamRaccosta @Tedesk98 @mimmoshi @SnbStefanynico E qui torniamo alle ragioni per le quali ha un cosi ampio consenso… -